AK Partili Alpay Özalan ağzına geleni söyledi.

AK Partili milletvekili Alpay Özalan, Saraçhane’deki gösterilere katılanlar için "bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı" eylemine katılanları hedef aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar sonrası AK Parti milletvekili Alpay Özalan'dan çok ağır bir açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TBMM'de

Özalan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam Saraçhane'de bir avuç rezil, ahlaksız, cahil, utanmaz, umutsuzca havladı!

Cumhurbaşkanımıza hakaretler eden bu zavallıların yaptıkları aşağılık saldırıyı lanetliyorum.

Bu soysuzlardan ne ülkeye ne de insanlığa fayda gelir.

KİNİNİZDE BOĞULUN!"