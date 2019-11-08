AK Partili Aydemir'in ''asgari ücret'' hesabı saç baş yoldurdu !

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, 2002 yılında asgari ücretle 1707, 2019 yılında ise asgari ücretle 4 bin 375 yumurta alındığını söyledi.

Aydemir'in bu sözlerine CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, "Sadece yumurta mı yiyecek?" diye karşılık verdi. "Söylediklerinize hayretler içerisinde kaldım. Pembe bir gözlükle mi bakıyorsunuz?" diyen Karabıyık, "Pollyannacılık mı oynuyorsunuz?" diye sordu.

Aydemir'in "Elektriği, doğalgazı onları geçiyorum” demesinin ardından komisyonda yer alan milletvekillerinden bazıları, “Elektriği de doğalgazı da söyle canım” karşılığını verdi.