AK Partili başkan jakuziden paylaştı: Lan fakirler!

Saraç’ın paylaşılan videoda bir küvet içerisinde olduğu ve arkadaşlarına hitaben “Lan Fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” dediği görülüyor.

Twitter’da birçok hesapta paylaşılan video binlerce yorum aldı.

Şanlıurfa’nın yerel haber sitelerinden Bizim Haber Ajansı, konu hakkında Saraç ile görüştü.

Haberde Saraç’ın videonun yayılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu ve konu hakkında yorum yapmadığı ifade edildi.

Konu hakkında AK Parti'nin il teşkilatından da bir açıklama gelmedi.



Saraç, AK Parti'nin resmi sitesinde de Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı olarak gözüküyor.









