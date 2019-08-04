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  4. 04 Ağustos 2019 15:11

AK Partili başkan, kardeşini özel kalem müdürü yaptı

Belediyelerdeki akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Konya'nın AK Partili Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, kardeşi Onur Ertaş'ı özel kalem müdürü yaptı.

AK Partili başkan, kardeşini özel kalem müdürü yaptı
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Konya'nın Ilgın İlçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Yalçın Ertaş belediyede memur olan kardeşi Onur Ertaş'ı, Özel kalem müdürü olarak atadı. AK Parti'li Belediye Başkanının yaptığı bu atama ilçede tepkilere yol açtı.

“ATAMA İLÇE HALKININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ”
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, CHP Ilgın İlçe Başkanı Mustafa Kozan kardeş atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kozan, “Başkan Yalçın Ertaş, belediyede memur olan kardeşi Onur Ertaş'ı özel kalem müdürü yaptı. Ertaş belediyede muhasebe müdürüydü. Kurum içi bile olsa bu atama ilçe halkının tepkisini çekti” diye konuştu.

Sözcü

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