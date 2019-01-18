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  4. 18 Ocak 2019 08:34

AK Partili başkan: Kazanamazsak kazığa oturturlar

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde MHP'yi ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in, ''Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhur İttifakı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde de birlikte seçime gitme kararı aldı. AK Parti teşkilatı bu kararı kutlamak için diğer ittifak ortağı MHP'ye ziyarete gitti.

Ziyarette konuşan Afşin'in AK Parti’li mevcut Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in açıklamaları ise dikkat çekti.

"YÜZDE 52'NİN ALTINA DÜŞERSEK..."
Odatv'nin haberine göre, Başkan Güven konuşmasında "Cumhur İttifakı olarak Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekerler, kazığa oturturlar” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Güven'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

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