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  4. 27 Mayıs 2020 07:21

AK Partili başkan maaşı düşünce öyle bir şey yaptı ki...

Tekirdağ’ın Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı AK Partili Zekeriya Uzun’un maaşı, Belediye Meclis kararı ile 8 bin liradan 4 bin 900 liraya düşürülünce kendi partisine mensup Hayrabolu Belediyesi’ni mahkemeye verdi.

AK Partili başkan maaşı düşünce öyle bir şey yaptı ki...
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Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre yürütmenin durdurulması talebi reddedilen Uzun, ilginç açıklamalar yaptı. Belediye Başkan Yardımcılığı maaşı dışında, emekli maaşı, ziraat mühendisi görevinden maaşı ve bir tarım firmasından ise huzur hakkı maaşı alan AK Partili Uzun şunları söyledi:

*Ben belediye başkanımızı değil, kararı alan Belediye Meclisi'ni mahkemeye verdim. Maaşımı düşürdüler. Meclis çoğunluğu bizim partiden değil.

Hayrabolu Belediye Başkan Yardımcısı Uzun'un 4 maaşı var…
*Bu nedenle karar aldılar. Ben para pul peşinde değilim. Bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Başkanımız bana ‘Bir Belediye şirketi üzerinden eksiğini telafi edelim' dedi ama kabul etmedim.
 

Sözcü

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