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AK Partili başkandan yurtdışına giden doktorlar için skandal öneri

AK Partili başkandan yurtdışına giden doktorlar için skandal öneri

Çorum'un Ortaköy ilçesinin AK Partili belediye başkanı Taner İşbir, yurtdışına giden doktorları hedef aldı. İşbir, tepki çeken paylaşımını apar topar sildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına giden hekimlerle ilgili "Gidiyorlarsa gitsinler, buralar boş kalmaz merak etmeyin" sözleri tartışılırken AK Partili belediye başkanı Taner İşbir de doktorları hedef aldı. 

Çorum’un Ortaköy ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Taner İşbir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine İşbir apar topar paylaşımını sildi. 14 Mart Tıp Bayramı için de bir mesaj yayınlayan İşbir, bu kez “Önce vatan önce Türk milleti diyen sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” diye yazdı.

Sosyal medyada tepki çeken İşbir, paylaşımını bir süre sonra sildi.

AK Partili İşbir: “Bu topraklarda doğup büyüyüp bu milletin parası ile ilim tahsil edeceksin doktor olacaksın 3 KRŞ fazla para için ülkeyi terk edeceksin bunlar Türk vatandaşlığından çıkartılmalıdır

Etiketler çorum ortaköy taner işbir yurtdışına giden doktorlar
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