AK Partili başkanın ''Kim varsa üye yapın'' sözlerine öyle bir yanıt verdi ki...
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, partililere seslenerek ''Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız lütfen üye yapın'' dedi. Salonda bulunan bir kadının ''Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar'' sözleri toplantıya damga vurdu.
Ak Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşan Mehmet Eyup Özkeçeci partililere seslenerek "Çevrenizde kim varsa eşiniz, dostunuz, akrabanız lütfen üye yapın" diye konuştu.
BAŞKANA SİTEM: ÜYE OLMUYORLAR, BİZE YALAN SÖYLÜYORSUNUZ DİYORLAR
Konuşmasını yarıda bölen bir AK Partili kadın ise "Başkanım olmuyorlar, olmuyorlar. Siz bize yalan söylüyorsunuz diyorlar" diyerek Gaziantep AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'ye sitem etti.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
AK Parti Gaziantep Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı sırasında kaydedilen video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.
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