AK Partili başkanının ''bütçeden'' seçim harcamaları Sayıştay'a takıldı!

Bursa Karacabey'in AK Partili Belediye Başkanı Ali Özkan, yerel seçimler öncesi, propaganda çalışmalarını belediye bütçesinden karşıladı. Özkan’ın çalışmaları Sayıştay’a takıldı.

Sayıştay, Karacabey'in AK Partili Belediye Başkanı Ali Özkan'ın yerel seçimler öncesi, propaganda çalışmalarının belediye bütçesinden karşılanması konusunda rapor hazırladı.

52 BİN LİRALIK HARCAMA

ANKA’da yer alan habere göre, raporda, seçim dönemindeki 52 bin 256 liralık harcama için, "kamu zararı oluştu" denildi.

Sayıştay raporunda, Belediye Başkanı Özkan'n yerel seçimler öncesi gazetelere verdiği ilanlar, çıktığı televizyon programları için harcama yapıldığı, seçimin ardından da "Teşekkürler Karacabey" yazılı pankartlar asıldığı, bedelinin belediye bütçesinden ödendiği belirtilerek, "Mahiyeti itibariyle kişisel nitelik taşıyan bu afin bedelinin bedeliye bütçesinden karşılanması hukuken mümkün değildir" denildi.

Yasada seçim döneminde "yapılamayacak işler"in açıkca sıralandığı vurgulanan raporda, propaganda harcamalarının belediye bütçesinden yapılmasıyla "kamu zararı doğduğu" kaydedildi.

"HESAP SORACAĞIZ"

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, raporla ilgili "Ali Özkan belediyenin parasıyla, yani milletin parasıyla siyaset yapacak öyle mi? Yok öyle yağma, bu bir nevi zimmettir. Dolayısıyla Ali Özkan bu haramın üstünde daha fazla oturamaz, oturmamalıdır da" dedi.

Sayıştay raporunun gereğinin yapılmasını beklediklerini söyleyen Türkoğlu, olayın takipçisi olacaklarını ifade ederek “Gerekirse parti olarak hukuk yoluyla hesap soracağız” diye konuştu.