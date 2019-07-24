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  4. 24 Temmuz 2019 21:23

AK Partili belediye başkanı kendisini müdür olarak atamış

AK Parti Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kendisini TRABEL şirketinin müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz belgeleri paylaştı.

AK Partili belediye başkanı kendisini müdür olarak atamış
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AK Parti Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kendisini Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TRABEL şirketinin müdür olarak atadığı ortaya çıktı.

AK Parti Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kendisini Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı TRABEL şirketinin müdür olarak atadığı ortaya çıktı.

İSMAİL SAYMAZ: AYNI REFLEKSİ AK Parti'DEN DE BEKLİYORUZ

Olayı sosyal medya adresinden paylaşan gazeteci İsmail Saymaz, atamanın belgesini paylaşarak, "Kendisini belediye ait şirketin yönetimine atayan CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bu görevinden istifa etti.

 Aynı refleksi AK Parti’den de bekliyoruz. Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da kendisini TRABEL adlı şirketin başına atamış ve maaş alıyor." yorumunda bulundu.

İşte İsmail Saymaz'ın paylaştığı belge;

NE OLMUŞTU?

İzmir Karaburun'un CHP'li Belediye Başkanı Girgin Erdoğan, kendisini belediye şirketine müdür olarak atamış, sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından ise maaşını eğitime bağışladığını açıklamıştı.

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