AK Partili Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Adapazarı siyasetinde deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında çıkan iddialar ve AK Parti Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildiği yönündeki kulis bilgilerinin ardından, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hakkında yürütülen karalama kampanyaları ve hukuki süreçler nedeniyle AK Parti’den istifa etti! Kendisine "kumpas" kurulduğunu iddia eden Işıksu, partisine olan bağlılığının sürdüğünü ancak mahkeme süreci tamamlanana kadar AK Parti neferi kimliğine ara verdiğini duyurdu.

İhraç talebi iddialarına da yanıt veren Işıksu'nun "Şehrin kalbi için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Işıksu, hakkındaki iddialara ilişkin olarak, "Bu kumpası kuranlar, yayanlar ile siyasi bir linç ve operasyon aracı haline getirenleri Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiği söylemlerine yönelik kendisine herhangi bir tebliğ yapılmadığını belirten Işıksu, hakkında yapılan karalama kampanyalarını dikkate almadığını söyledi. Kendisine kumpas kurulduğunu öne süren Işıksu, konunun mahkemede olduğunu ve mahkeme süreci neticeleninceye kadar AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Işıksu, "Allah'a havale ediyorum. Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden istifa ediyorum. Şehrin kalbi Adapazarı'mız için tüm gayretimle çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah" dedi.

İHA