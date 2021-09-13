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AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti il başkanı Melih Kırkpınar'a katıldığı canlı yayında küfür etti

AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı ERK Haber'deki programa telefonla bağlandı.

Mehmet Sekmen, Kırkpınar'a, bazı eleştirileri üzerine hakaret etti. Kırkpınar'ın "Sayın Sekmen haddini bil önce, adam gibi konuş" şeklindeki uyarısından sonra bu kez 'p.....k' diyerek küfür etti. Sekmen daha sonra yayından ayrıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz, programdaki anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Etiketler küfür ak parti iyi parti melih kırkpınar mehmet sekmen
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