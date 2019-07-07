AK Partili belediyede dini nikah dönemi

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin aldığı Ağrı Belediyesi'nde dini nikah kıyılmaya başlandı. Ağrı Belediyesi'nde dini nikah kıyıldığına dair görüntüler belediyeye ait sosyal medya hesaplarından "Ağrı Belediyesi'nden Yeni Uygulama; Dini ve Resmi Nikah Birlikte Kıyılabilecek" diye duyuruldu.

Görüntülerde önce dini nikah ardından resmi nikah kıyıldığı görülüyor. Nikahı kıydıktan sonra konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Bundan sonra Ağrı Belediyesi olarak, ailelerin isteği üzerine önce dini nikah sonra resmi nikah kıyacağız" dedi.

Savcı Sayan, Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek" ifadelerine yer verildi.

İMAMLARA NİKAH KIYMA YETKİ VERİLMİŞTİ

2017'de AK Parti'nin Meclis'e sunduğu imamlara nikah kıyma yetkisi veren tasarı yasalaşmıştı.

Yasaya göre bakanlık il ve ilçe mühtülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebiliyor.

Düzenlemeye göre 2015’te Anayasa Mahkemesi kararıyla Türk Ceza Yasasından çıkarılan, “resmi nikâh olmadan imam nikâhı yapılması” ve “evlilik cüzdanını göstermeden imam nikâhı yapılması” suçları da yönetmelikten de çıkarılmıştı.