AK Partili belediyeden Binali Yıldırım'ın eşinin yeğenine 330 milyon TL'lik ihale!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AK Partili belediyenin son 8 yılda yaptığı 5 katı atık toplama ihalesi AK Parti milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın yeğenine ait şirkete gitti.

Sancaktepe Belediyesi 27 Ağustos tarihinde yaptığı ihaleyi kazanan şirket ile AK Partili Belediye arasında 1 Ekim tarihinde 59 milyon 991 bin TL’lik sözleşme de imzalandı.

Sözleşmede yer alan bilgiye göre, şirket 2021’in sonuna kadar Sancaktepe’nin katı atıklarını toplayacak.

İlgili şirket 2011 ile 2019 yılları arasından belediyenin beş adet katı atık toplama ihalesini aldı.

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket, Aselsan Akyurt Tesisleri gibi birçok projeyi de üstlendi.



