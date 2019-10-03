AK Partili belediyelerde işçi kıyımı

İşçiler belediye binası önünde oturma eylemi yapıyor. Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB’den çıkartılan işçilerle ilgili “Garibanın ekmeğiyle oynamayın” sözünü hatırlatan Üsküdar ve Güngören Belediyesi çalışanları "Sahipsiz kaldık" dedi.

Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre Üsküdar Belediyesi’nden çıkartılan 150 işçi daha önce yaptıkları basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB’den çıkartılan işçilerle ilgili “Garibanın ekmeğiyle oynamayın” sözünü hatırlatarak, “İBB’den atılan işçileri geri alın diyorsa aynısını bizim için de söylemeli” dedi.

İşçiler, AK Partili yetkililerin İBB çalışanlarının yanında olduklarını ancak, kendilerine hiçbir destekte bulunulmadığını söylüyor.

Güngören Belediyesi’nde işten atılan 39 taşeron işçinin bina önündeki oturma eylemi devam ediyor.



