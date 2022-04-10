AK Partili Binali Yıldırım için ağır suçlamalar

Eski AK Parti Ardahan İl Başkan Yardımcısı ve Ardahan Telekom İl Müdürü Zafer Tahiroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın bakanlık yaptığı dönemle ilgili olay olacak iddialarda bulundu.

Eski AK Parti Ardahan İl Başkan Yardımcısı ve Ardahan Telekom İl Müdürü Zafer Tahiroğlu, eski başbakan Binali Yıldırım’ı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından Binali Yıldırım ile Orhan Atalay’ın birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Tahiroğlu, Yıldırım'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı dönem için ''O dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi'' dedi.

Yıldırım'ın kurum içerisinde akrabalarına sahip çıktığını söyleyen Tahiroğlu, “Resimdekilerden birisi beni işimden eden o dönemin Telekoma tepeden inme getirip atadığı üst düzey akrabalarına sahip çıkan ve bana yaptıkları baskı neticesinde İstifa etmemden sonra kendisiyle görüştüğümde Müdür bey bizim çocuklar seninle çalışmak istemiyorlar diyecek kadar insan emeğine saygısız olan biri,(o dönem Türk Telekom bunların babalarının çiftliğiydi ya) eski ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'' diye yazdı.

''BİZİ YÜZÜ ÜSTÜ BIRAKAN, SÖZDE DAVA ADAMI''

Tahiroğlu, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay için ise şu ifadeleri kullandı: ''Bir diğeri bizimle dava diye yola çıkıp daha sonra yolda bulduğu ne idüğü belli olmayan adamlarla yoluna devam edip bizi yüzüstü bırakan sözde dava adamı Ardahan'ın Milletvekili Orhan Atalay bir araya gelmişler Ardahan'a bir şeyler yapmak maksadıyla görüşmüşler bu adamlar biribirine ne kadar yakışmışlar görüyormusunuz! İkiside hizmet ve dava adamı,ikisi de bu büyük davanın yılmaz yolcuları! Bu millet artık bu numaraları yemiyor...Bu ikisi hakkında başka söz söylemeye gerek yok. Bu ikili hakkında yazılacak çok şey var ama edebim elvermiyor artık...Burada Kars Milletvekili Ahmet Arslan'da olmalıydı ekip tamamlanmış olurdu. Bu ikili yarın birgün hesap gününde yaptıkları yanlışların hesabını o yüce yaradana nasıl verecekler onu çok merak ediyorum.Çünkü ben o ekmeği kazanmak için ne kadar emek vermiş yıllarımı harcamıştım hepsi boşa gitti bu adamların yüzünden...İnsan emeğine saygısı olmayan insanlardan bu memlekete bir hayır gelmez.NOKTA''

Tahiroğlu'nun paylaştığı fotoğraf ise şöyle: