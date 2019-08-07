AK Partili Bülent Turan fena yakalandı

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever'e sosyal medya üzerinden hakaret etmesinin ardından hesabının ona ait olup olmadığı tespit edilemediği için takipsizlik kararı verilen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, aynı hesaptan Kaz Dağları için açıklamada bulundu.

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever'e sosyal medya üzerinden hakaret etmesinin ardından açılan davada "hesabının ona ait olup olmadığı tespit edilemediği için" takipsizlik kararı verilen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, aynı hesaptan Kaz Dağları için açıklamada bulundu.

Turan'ın profilinde hesabın onaylandığını belgeleyen mavi tık ibaresi de bulunuyor.

AYSEVER: TİPİK BİR SİYASAL İSLAMCI İKİ YÜZLÜLÜĞÜ

soL'a konuşan Enver Aysever, hakarete ilişkin takipsizlik kararının verildiğini hatırlatarak, konunun üç kez mahkemeye taşınmasına karşın geri çevrildiğini belirtti.

Turan'ın son paylaşımının bir delil olduğunu belirten Aysever, yaşananlara ilişkin "Tipik bir siyasal islamcı iki yüzlülüğü" yorumunda bulundu.