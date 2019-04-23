AK Partili Burhan Kuzu o çocuk için de Kılıçdaroğlu'nu suçladı

Eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, canlı yayında Almanya vatandaşı olmak istediğini söyleyen çocukla ilgili olarak "Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye'yi öcü gibi gösteren, Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir" açıklamasında bulundu.

NTV canlı yayınına katılan bir öğrenci, kendisine sorulan “Akademik olarak hayalin nedir?” sorusunu "Almanya Köln Üniversitesi’nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum" ifadeleriyle yanıtlamıştı.

Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan ve tartışmalara konu olan bu görüntülerle ilgili olarak Eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu da açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kuzu, çocuğun Almanya vatandaşı olmak istemesinin sebebinin 'yıkıcı muhalefet' olduğunu öne süren Kuzu, "Türkiye'yi terk edip, Almanya'da okumak ve sonrasında Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye'yi öcü gibi gösteren, Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir. Çocuklarımızın umutlarınızı tükettiniz Kemal bey. Çok yazık" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Türkiye'yi terk edip, Almanya'da okumak ve sonrasında Alman vatandaşı olmak isteyen o yavrumuza bugüne kadar Türkiye'yi öcü gibi gösteren, Türkiye'yi sürekli Avrupa'ya şikayet eden yıkıcı muhalefetimizdir. Çocuklarımızın umutlarınızı tükettiniz Kemal bey. Çok yazık. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) April 23, 2019

''Gelecek hayalin ne ?'' sorusuna canlı yayında şok sözler

BURHAN KUZU'NUN BEŞTEPE YOLCULUĞU

Burhan Kuzu siyasi hayatında 3 cumhurbaşkanı, 4 başbakan, 3 AK Parti genel başkanı ve 6 TBMM başkanıyla çalıştı. Şimdiye kadar AK Partili bir milletvekili olarak 13 farklı kabine listesinin açıklanmasına şahitlik etti.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti’nin tek başına iktidara gelmesinin ardından 58. hükümetin kabinesinde de Burhan Kuzu yer almadı.

59. hükümet kurulduğunda tarihler 14 Mart 2003'ü gösteriyordu ancak Burhan Kuzu yine kabineye girememişti.

2 Haziran 2005’e gelindiğinde hükümette revizyon yapıldı, Burhan Kuzu yine kabinede kendisine yer bulamadı.

22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından kurulan 60. Hükümet’te de kabineye bir çok yeni isim girerken Burhan Kuzu yine kabine dışı kaldı.

2 Mayıs 2009’daki kabine revizyonuyla 8 bakan kabine dışında kalırken, 7 bakanın da görev yeri değişti. Bu isimler arasında Burhan Kuzu’nun adı yine yoktu.

12 Haziran 2011 seçimlerinin ardından 6 Temmuz 2011’de kurulan 61. Hükümet’te, 6 AK Partili isim ilk kez kabineye girmenin sevincini yaşarken Burhan Kuzu’ya yine görev verilmedi.

Başbakan Erdoğan, 61. Hükümet’te görev alan 4 bakan yerine ara revizyonla kabineye yeni isimler atadı. Bu revizyonda da Burhan Kuzu yine Türkiye’yi yönetecek kabineye girmeyi başaramadı.

30 Mart’taki yerel seçimlerde birçok bakanın belediye başkanlığına aday olmuştu. Hatta aynı yıl yaşanan 17 Aralık operasyonuna adı karışan 3 bakan da kabineden istifa etmişti. Burhan Kuzu bu revizyonda da kadroya girmeyi başaramadı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından 62. Hükümet, Davutoğlu tarafından oluşturuldu. Ancak Burhan Kuzu kendine 62 Hükümet’te de yer bulamadı.

7 Haziran Milletvekili Genel Seçimi’nde, hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesi üzerine koalisyon hükümeti çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Seçim hükümetinde de o dönem vekil olmayan Burhan Kuzu yer bulamadı.

1 Kasım’da yapılan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nden AK Parti’nin yeniden tek başına iktidara gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu’nu hükümeti kurmakla görevlendirdi. Başbakan Davutoğlu tarafından oluşturulan 64. Hükümet döneminde de Burhan Kuzu, bakanlık koltuğuna oturamadı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine görevinden istifa etti. 22 Mayıs’ta partisinin 2. olağanüstü büyük kongresiyle de genel başkanlığı Binali Yıldırım’a devretti. 24 Mayıs’ta kurulan birinci Binali Yıldırım hükümetinde de Burhan Kuzu kendisine yer bulamadı.



