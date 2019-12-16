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  4. 16 Aralık 2019 09:25

AK Partili Burhan Kuzu'ya Gelecek Partisi oyunu

AK Partili Burhan Kuzu, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi adına açılan sahte bir twitter hesabının tuzağına düştü.

AK Partili Burhan Kuzu'ya Gelecek Partisi oyunu
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AK Partili Burhan Kuzu, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi adına açılan sahte Twitter hesabının oyununa geldi.

SAHTE PAYLAŞIM YAPILDI

Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi adına açılan sahte Twitter hesabından, "Sayın Burhan Kuzu’nun siyasi yaşamına Gelecek Partisi’nde devam edeceği yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Kendisinin bu konuda girişimleri olmuştur ancak Kurucular Kurulumuz Sayın Kuzu’nun talebini reddederek kendisine cevap mektubumuzu iletmiştir. Kamuoyuna duyurulur" paylaşımı yapıldı.

'iSPATLAYAMAZSAN ŞEREFSİZSİN'

Gelecek Partisi adına açılan sahte twitter hesabının paylaşımına cevap veren Burhan Kuzu, ''İspatlayamazsan şerefsizsin" dedi.

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