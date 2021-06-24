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AK Partili Çelik açıkladı: Erdoğan'dan vekillere talimat

AK Partili Çelik açıkladı: Erdoğan'dan vekillere talimat

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle bulaşmasında ''vatandaşla daha sık buluşun'' talimatını verdiğini söyledi.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor. Genel başkanımızın vekillerimize söylediği birinci işin öncelikli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun bir arada olmamız gerektiğidir.

İlleriyle ilgili değerlendirmelerin yanısıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız son dönemdeki temasları ile ilgili olarak da değerlendirmelerini vekil arkadaşlarımızla paylaşmış oldular. Bu toplantılar devam edecek. Cumhurbaşkanımız, 'vatandaşla daha sık buluşun' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETVEKİLİYLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü. 

Etiketler ömer çelik ak parti milletvekili recep tayyip erdoğan
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