AK Partili Çelik: Alçakça saldırıyı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'nın Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya ateş püskürdü.

Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Hollanda’nın Lahey kentinde bir faşist Kuran-ı Kerim’i hedef alan alçakça bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır.

İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır.



