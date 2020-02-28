SON DAKİKA
ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 29'A YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 28 Şubat 2020 02:26

AK Partili Çelik: ''Bu kalleşliğin hesabını verecekler''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir" açıklaması yaptı.

AK Partili Çelik: ''Bu kalleşliğin hesabını verecekler''
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , ömer çelik , kalleşlik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM