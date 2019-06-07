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  4. 07 Haziran 2019 00:52

AK Partili Çelik'ten şaşırtan İmamoğlu paylaşımı

Adana'nın İmamoğlu ilçesine giden AK Partili Ömer Çelik'in İmamoğlu ilçesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Birçok kullanıcı İmamoğlu paylaşımıyla ilgili esprili yorumlar yaptı.

AK Partili Çelik'ten şaşırtan İmamoğlu paylaşımı
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Ramazan Bayramı’nda Adana’ya giden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulundu. O paylaşımların içerisinde İmamoğlu ilçesiyle ilgili yazdıklarıysa dikkat çekti. İmamoğlu ilçesinde ayçiçeği tarlalarında çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Çelik, “Bereketli topraklarda İmamoğlu yolu…” ifadelerini kullandı.

Çelik’in hesabından yapılan bu paylaşım sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. Birçok kullanıcı İmamoğlu paylaşımıyla ilgili esprili yorumlar yaptı.

Kullanıcılardan biri, “Direk diyemese de sırf bunun için ta oralara gidip ‘İmamoğlu’ demesi bile ayrı bir güzellik” ifadelerini kullandı.

 

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