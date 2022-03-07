AK Partili Çelik'ten yağ stoku açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ayçiçek yağında stok sorunu olmadığını açıkladı.

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır annelerine sevgilerimizi selamlarımızı iletiyoruz, tam 917 gün oldu. Şimdiye kadar 35 ailemiz evladına kavuştu.

Şu anda Diyarbakır annelerinin meşru direnişi, bekleyişine siyasi hesaplarla davrananlar var. Dünyada da bu konuyu gündeme almıyorlar. İnsan hakları konusunda çifte standart olarak kaydediyoruz.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Bir kadını öldürmeye teşebbüs etmiş, mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. Bunun önüne geçilecek. Bütün bunlar şiddet mağduru kadınlar baronun sağlayacağı ve ücretsiz olacak avukat tarafından savunulacak.

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI

Ukrayna ile ilgili olarak sayın cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmesi oldu. Gelinen son noktayı ifade etti. Ateşkesin gerçekleşmesinde büyük memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıca barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın yol haritası açıktır. Bunun İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek bir toplantıyla sayın Putin ve sayın Zeleneski'yi davet ederek kabul etmesi durumunda dünyaya buradan barış iradesi sunmaya hazırdır.

Diplomasi hattına ihtiyaç var. Türkiye güçlü bir NATO ülkesidir. Türkiye olmazsa NATO’nun işlevsiz kalacağı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın girişimleri diplomatik ağ olarak önümüze geliyor.

AB açısından yeterince diplomasi üretilemediğini görüyoruz. AB’de göremediğimiz diplomasiyi tek başına Türkiye yönetiyor.

Türkiye’nin Montrö’yü uygulama tavrı dünyanın her tarafından takdir görmektedir.

YAPTIRIMLAR KONUSU

Türkiye her zaman BM yaptırımlarına katılıyor, onun dışında mesafeliyiz. Güçlü bir NATO ülkesi olarak her türlü darbeye karşıdır, ülkelerin toprak bütünlüğünün yanındadır.

(İsrail Cumhurbaşkanı’nın ziyareti) Bu ziyaret bir dönüm noktası olacaktır.

CHP'YE ENFLASYON TEPKİSİ

Yanlış gönderdiklerini düşündüm. Bir daha bakın gönderin dedim. Kendim baktım o kadar absürt bir açıklama ki. Bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yaptıklarından Türkiye'ye mesaj çıkarmasın. Ne kadar çirkin ve yanlış bir açıklama.

YAĞ TEDARİK ZİNCİRİ

Dünyada tedarik zinciri ile ilgili ciddi akşamların olduğunu görüyoruz. Stok sorunu yok. Cumhurbaşkanımız en küçük haberi bile en ayrıntılı olarak inceletiyor. Bakanlıklarımız net açıklama yapıyor. Herhangi bir şekilde aksama olacağı zaman bakanlıklar tarafından bizzat takip ediliyor. Esas olan vatandaşımızdır.