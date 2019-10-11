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  4. 11 Ekim 2019 17:26

AK Partili eski bakan: ''Çocukları askerlik yapmamış olanlar sussun''

Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye yönelik 9 Ekim Çarşamba günü başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’nda 3’üncü güne girilirken, AK Partili eski bakanlardan Ertuğrul Günay, "Bari çocukları askerlik yapmamış olanlar sussun" dedi.

AK Partili eski bakan: ''Çocukları askerlik yapmamış olanlar sussun''
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AKP’li eski Bakan Ertuğrul Günay’dan Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Çocukları askere gitmeyen” sözleriyle AK Partili yöneticileri işaret ettiği belirtilen AK Partili eski Bakan Ertuğrul Günay, harekat açıklamalarında hassasiyet vurgusu yaptı.

Ertuğrul Günay, Twitter’da “Ekranlarda, mikrofonlarda herkes erkan-ı harp kesilmiş. Hamaset aklın, izanın önünden koşuyor. Bari, kendileri ve çocukları -türlü nedenle- ASKERLİK YAPMAMIŞ OLANLAR hamaset yapmasın; saygıyla SUSSUN! Askerimizi, milletimizi ve tüm mazlumları Allah korusun” mesajnı yayımladı.

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