AK Partili eski bakandan Erdoğan'a yeni parti yanıtı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’den ayrılarak yeni parti kuracak isimlere yönelik sözlerini eleştirerek, “Kendisi de daha önce yıllarca görev yaptığı Refah, Fazilet, Saadet çizgisinden ayrılmıştı ve yeni bir parti kurmuştu, bunlar siyasette doğal şeyler” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiden ayrılanlara ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendiren Ertuğrul Günay, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu partiden ayrılıp yeni siyasi arayışlara giren insanlara bu kadar hırçın, saldırgan bir üslupla cevap vermesini ya da eleştirmesini doğrusu haklı bulmuyorum, kendisi de çünkü daha önce yıllarca görev yaptığı Refah, Fazilet, Saadet çizgisinden ayrılmıştı ve yeni bir parti kurmuştu, bunlar siyasette doğal şeyler, kimse sizin emir kulunuz değil, yaptıklarınız doğru olduğu zaman insanlar destekler, yanlış olduğu zaman da karşı çıkmak en doğal insani, siyasi, demokratik haktır” dedi.

“Siyasette kötü söz bir vadede gelir, sizi tekrar mahkum eder” diyen Günay, “Türkiye’de siyaset yapan insanlar birbirimizin düşmanı değiliz. Farklı görüşlerimiz var. Ülkenin daha iyiye gitmesi konusunda görüşlerimizi söylüyoruz. Herkesin de karşı görüşe saygılı olması ve belli bir üslup içinde belli bir nezaket üslubu içinde davranması gerekir” diye konuştu. “Üslubu beyan ayniyle insan derler” sözünü hatırlatan Günay, “Yani insan kendi kişiliği neyse ona uygun cümlelerle konuşuyor. Siyasette kimsenin ötekine ağır, kaba, saldırgan hele hakaretamiz bir söz kullanmasını yaşamım boyunca hiç yapmadım. Başkasının yapmasını da doğru bulmuyorum” diye konuştu.

“ŞİMDİLİK DE BÖYLE BAĞIMSIZ OLARAK FİKİRLERİMİ SORARLARSA SÖYLEMEYE DEVAM EDİYORUM”

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuşan Günay, siyasette ki yol haritasına ilişkin değerlendirmede de bulunarak, “Uzun bir süreden bu yana bağımsızım. Şimdilik de böyle bağımsız olarak fikirlerimi sorarlarsa söylemeye devam ediyorum. Şu anda herhangi bir yerle böyle bir bağlantım yok, bir ahdim yok, bir sözüm yok, kim sorarsa fikrimi söylüyorum” dedi.

“BURHAN HOCA HER GÜN BENZER GAFLAR YAPIYOR”

Burhan Kuzu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma değinen Günay, “Burhan hoca her gün buna benzer gaflar yapıyor, ben de ona bir espriyle cevap verdim. Benim dışımda zaten binlerce insan galiba aynı şeyi, tutarsızlığı yakalamış, bence o konuyu uzatmaya gerek yok” dedi.