AK Partili eski vekil: ''Sayın Cumhurbaşkanım, bir emrinize bakarız''

Türkiye'nin dört bir yanında protestolar devam ederken AK Partili eski milletvekili Mücahit Birinci “Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'nin farklı yerlerinde sokaktaki protestolar devam ederken AK Partili eski milletvekili Mücahit Birinci sosyal medyadan tepki çeken paylaşımlar yaptı. Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım; Bir emrinize bakarız."

“Çok rahatsız olanlar, hoplayanlar olmuş.

O zaman tekrar edeyim:

Sayın Cumhurbaşkanım;

Bir emrinize bakarız!”