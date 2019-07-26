AK Partili eski vekilden Cumhurbaşkanı'na ''ihanet'' yanıt

AK Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Çok ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda hiçbiri hatırlanmıyor. Kafanıza takmayın. İhanetin bedelini ağır öderler’ sözünü değerlendirdi. Özdağ, “Bunlar doğru bir ifade değil. Sayın Cumhurbaşkanı da kafasına takmasın” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamada, "Birileri parti kuruyormuş hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler.'' dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt yeni parti kurma çalışmalarında Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden Selçuk Özdağ'dan geldi.

AK Parti eski Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ şöyle konuştu;

Bunlar doğru ifadeler değil. Türkiye hukuk devletidir. Türkiye hukukla adaletle yönetilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu tür dillerden vazgeçmesi gerekiyor. Bu dil uygun bir değil. Bu dil Mevlana dili değil, Yunus dili değil. Bu toprakları biz dille fethettik. Bu dil daha çok kutuplaşma dili, kamplaşma dili, daha çok çatışma dili.

“BİZİ DE KAFASINA TAKMASINA GEREK YOK”

Endişe etmeye gerek yok, bizi hedef göstermeye gerek yok, bizi de kafasına takmasına gerek yok.

“KENDİSİ PARTİ KURARKEN NASIL DEMOKRATİK HAKKINI KULLANDIYSA”

Parti kurmak niye ihanet olsun ki. Kendisi parti kurarken nasıl demokratik hakkını kullandıysa, bugün kurarlar kurmazlar bilmiyorum, Ali Bey kurar mı veya bir başkası kurar mı, Abdullah Bey, Ahmet Bey kurar mı, onları bilmiyorum. Onların ağzından duymak lazım. Ama parti kurmak ne zamandan beri suç olmuş ve ihanet, hainlik olmuş ki. Ne zamandan beri suç olmuş ki parti kurmak.

“DEMOKRASİLERDE FİKİR SÖYLEMEK İHANET DEĞİLDİR”

Demokrasilerde fikir söylemek ihanet değildir. Demek ki yeni kurulacak, kurulacağı söylenen partilerle ilgili ciddi çekinceleri var demek ki, ciddi çekinceleri var ki bu kadar gündeme getiriyor.”

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