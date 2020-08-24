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  4. 24 Ağustos 2020 13:58

''AK Partili eski vekilin 1000 dairesi var'' iddiası olay oldu! ''Tayyip Bey ona çok borçlu''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Partili eski bir milletvekilinin Başakşehir'de 1000'e yakın dairesi olduğunu iddia etti.

''AK Partili eski vekilin 1000 dairesi var'' iddiası olay oldu! ''Tayyip Bey ona çok borçlu''
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İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Türkkan, sohbette AK Partili eski bir milletvekilinin Başakşehir’de bine yakın dairesi, AVM’si ve benzinlikleri olduğundan bahsedildiğini aktardı.

Paylaşımın ardından söz konusu AK Partili ismin kimliği merak konusu oldu.

Türkkan'ın ifadeleri şöyle:

"Geçenlerde bir sohbete tanıklık ettim. Ak Partili eski bir milletvekilinin Başakşehir'de AVM, benzinlikler ve bine yakın dairesi olduğundan bahsettiler. Savunma ise dudak uçuklattı: “O, Akbil davasında günlerce işkence görmesine rağmen ağzını açmadı, Tayyip Bey ona çok borçlu."

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