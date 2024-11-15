AK Partili İl Başkanı ''torpil''i ''e o kadar da olacak canım'' diyerek savundu

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğunda ilçe başkanına inisiyatif bıraktığını açıkça belirtip, "adaletsizlik" eleştirilerine de "e o kadar da olacak canım" diyerek yanıt verdi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Yıldırım, bir ilçede herhangi bir kurumda alım olduğunda ilçe başkanına inisiyatif bıraktığını belirtti. Gazetecinin, "Başkanım, ilçe başkanı referans oluyor, adaletsiz değil mi?" sorusuna ise, "Ee o kadar da olacak canım" şeklinde yanıt verdi.