AK Partili il başkanlarından Erdoğan'a sistem tepkisi

Muharrem Sarıkaya, AK Partili il başkanlarının yeni sistemdeki yerlerinden rahatsız olduklarını ve gerçekleştirilen toplantıda bunu dile getirdiklerini yazdı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Partili il başkanları ile gerçekleştirilen toplantıdan kulis bilgileri paylaştı.

Sarıkaya, AK Partili il başkanlarının milletvekillerinden daha sıkıntılı bir durumda olduğunu söyledi.

Yazıda, “Hükümetimizi kurduktan sonra, Genel Müdür, Daire Başkanı olabilmek için onlarca kez kapımıza gelen, bizi ataması için her gün defalarca arayan kişiler, şimdi bayramda, resmi törenlerde benim 10 adam önümde duruyor. İşe girmesini, atamasını sağladığım kişi en önde, ben en arkada yürüyorum; dönüp bir de küçümseyerek bakıyor. Telefonumuza çıkmıyor, randevu vermiyor…” ifadeleri yer aldı.

İŞTE O YAZI

AK Parti’de seçim sonrası ortaya çıkan sıkıntılara çözüm bulmak için gruplar halinde milletvekilleri dinlenmişti.

Önceki gün de büyükşehir belediye başkanlarının da katılımı ile genişletilmiş il başkanları toplantısı yapıldı.

Şunu belirtmeliyim ki milletvekillerinin aktardığı sıkıntının iki katı il başkanlarında mevcut.

Bunun temel kaynağını da bir yılını dolduran sistemin tam oturmamış olmasının yanı sıra, yeni sistemde il başkanlarının statülerinin belirlenmemesinin yarattığı sıkıntı yatıyor.

Nitekim toplantının ağırlıklı bölümünde de il başkanları yeni sistemle “itibar” kaybına uğramanın hayıflanması içinde olmuş, makam ve statü tanımlanmasının yarattığı belirsizlikten yakınmış.

Bir de hükümet ile olan ilişkilerinin eskisi gibi yürümüyor olmasından şikayet etmiş.

SİSTEMDEKİ YER SORGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basına açık konuşmasını yaptıktan sonra, Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un devam ettirdiği toplantıda ortaya çıkan durumu en iyi özetleyen bir il başkanının şu örneklemesi olmuş:

“Seçim teşkilatın sırtında kazanılır... Hükümetimizi kurduktan sonra, Genel Müdür, Daire Başkanı olabilmek için onlarca kez kapımıza gelen, bizi ataması için her gün defalarca arayan kişiler, şimdi bayramda, resmi törenlerde benim 10 adam önümde duruyor. İşe girmesini, atamasını sağladığım kişi en önde, ben en arkada yürüyorum; dönüp bir de küçümseyerek bakıyor. Telefonumuza çıkmıyor, randevu vermiyor…”

Söz alanların hemen hepsi benzer öykü aktarmış…

Sonunda da şu sorularına yanıt verilmesini istemiş:

“Yeni sistemde biz neyiz? Statümüz nasıl tarif ediliyor? Teşkilat başkanı olarak hangi sıraya, nereye tekabül ediyoruz?”