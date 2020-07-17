AK Partili isim koronavirüsten yoğun bakımda

ANKA’da yer alan habere göre, hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, geçen günlere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermedi. Akbaşoğlu, ilaç tedavisine devam etmek üzere yoğun bakım servisine alındı.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 30 Haziran'da yaptığı açıklamada yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Akbaşoğlu, "Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı.Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi.Bu vesile ile geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara samimi teşekkürlerimi iletir, özellikle dualarınızı istirham ederim" demişti.