AK Partili isimden AK Partililere dikkat çeken Erdoğan uyarısı: ''Vitrin süsü mü ?''

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı ve lideri Erdoğan'ın fotoğrafının makam odalarında "vitrin süsü" gibi kullanılmasına tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, bazı kişilerin makam odalarındaki Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  fotoğrafıyla ilgili sosyal medya hesabından göndermeli bir açıklama yaptı.

İnan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son dönemde bazı şahısların, ofislerini şatafatlı dekorlarla süsleyip altın varaklı masalar, kırmızı taht koltuklar arasında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını bir vitrin süsü gibi kullanarak milleti etkilemeye çalıştıkları görülüyor.

Açıkça ifade edelim ki, o fotoğraf bir makam odasının dekoru değildir. İstismar aracı hiç değildir! O fotoğraf, bir davanın, bir mücadelenin ve millete hizmet yolunda ödenen büyük bedellerin sembolüdür.

Cumhurbaşkanımızın hatırasını kendi şahsi reklamına alet edenler, kamuoyu nezdinde asla karşılık bulamayacaktır. Bu istismarcılarla bireysel düzeyde mücadele etmekle kalmayacak, parti olarak da ayrı bir mücadele içine gireceğiz. Çünkü bizim için bu dava, makam süslerinin değil, milletin derdiyle dertlenenlerin, gece gündüz çalışanların davasıdır."

