AK Partili isimden ''duaya devam'' paylaşımı
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi önde götürdüğüne yönelik veriler üzerine "duaya devam” açıklamasında bulundu.
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci Twitter hesabından, "Susmamız oylara saygımızdan, konuşacağımız yere az kaldı... Duaya devam” açıklamasında bulundu.
Susmamız oylara saygımızdan, konuşacağımız yere az kaldı... Duaya devam...— Mücahit Birinci (@birincimucahit) May 14, 2023
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