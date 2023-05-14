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AK Partili isimden ''duaya devam'' paylaşımı

AK Partili isimden ''duaya devam'' paylaşımı
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AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi önde götürdüğüne yönelik veriler üzerine "duaya devam” açıklamasında bulundu.

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci Twitter hesabından, "Susmamız oylara saygımızdan, konuşacağımız yere az kaldı... Duaya devam” açıklamasında bulundu.

Etiketler Mücahit Birinci ak parti
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