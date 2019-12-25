AK Partili isimden MHP'lileri kızdıran paylaşım

Yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giren AK Parti ve MHP'de kulisleri karıştıran bir gelişme yaşandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Hasan Uzunlar, sosyal medya hesabından “Her zaman söylerim. MHP’den ayrılan Müslüman kesim Muhsin Yazıcıoğlu ile devam ettiler. Milliyetçi kesim MHP’de kaldı. İP’e de tüm bunlardan artanlar gitti” diye yazdı. Partisinin il başkanı tarafından eleştirilen Uzunlar’a bir tepki de MHP’den geldi.

CEMAL ENGİNYURT: "HASAN DENİLEN DİNSİZ!"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisine ait sosyal medya hesabından AKP’li Hasan Uzunlar’a ateş püskürdü. Uzunlar’a “Küçük beyinli, dinsiz, pislik” diyen Enginyurt, “Ak Parti, Samsun Büyükşehir Meclis üyesi Hasan Uzunlar denilen küçük beyinli yine zırvalamış. MHP de Müslüman olanlar, Muhsin Yazıcıoğlu’na gittiler demiş. Yani bu durum da MHP de kalanlar Müslüman olmuyor, Hasan denilen pisliğe göre. Hasan denilen dinsiz! Sen kim Müslümanlık kim.” diye yazdı. Ardından bir paylaşım daha yapan Enginyurt, “MHP de Müslüman kalmadı diyen dinsizin ta kendisidir” diye yazdı.

ABDULLAH KARAPIÇAK: HADSİZLİK

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak yaptığı açıklamada, paylaşımın MHP ve ülkücü camianın derinden yaralandığını söyledi.

Uzunlar’ı hadsiz olarak nitelendiren MHP Samsun İl Başkanı Karapıçak da paylaşımında “Milliyetçi Ülkücü camia açısından asla kabul edemeyeceğimiz ve camiada infial yaratan bu açıklama net bir ifade ile hadsizliktir” dedi.

ATATÜRK'E SOSYAL MEDYADAN HAKARET

Atatürk'ün manevi şahsiyetini hedef alan çirkin paylaşımlarıyla gündeme gelen AK Partili Hasan Uzunlar, şimdi de MHP’lileri kızdırdı. Hatırlanacağı gibi Uzunlar kendi sosyal medya hesabından 10 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı "Fatiha yerine korna ile anılan tek kişisin" diyen ve yaptığı paylaşımlarda Atatürk’e yönelik “dinsiz, alkolik” gibi ifadelere yer vermiş, 10 Kasım’da Atatürk ve şehitlerimiz için yapılan saygı duruşuna tepki gösterilen fotoğraflar paylaşarak “Mustafa Kemal Türk değil ki, Atatürk olsun” şeklinde bir alıntıyı da paylaşmıştı. Uzunlar, ayrıca kılık kıyafet devrimine ilişkin resmin altına ise “Yahudi şapkası benzetmesi” yapmıştı.

İŞTE HASAN UZUNLAR'IN MHP'Yİ KARIŞTIRAN PAYLAŞIMI: