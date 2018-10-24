AK Partili isimden olay sözler: ''Çocuklarınız kandırılmasın''

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, FETÖ Terör Örgütü'nün yıllar boyunca dini kullanarak insanları devlete düşman ettiğini belirterek, 'Bizler çocuklarımızın dini istismara da uğramasını istemiyoruz. Din kisvesi adı altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz' diye konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bir dizi ziyaret ve açılışlar için sabah saatlerinde havayolu ile Ankara’dan Tokat’a geldi. Bakan Selçuk, ilk olarak Tokat Valiliği'ni ziyaret ettikten sonra Vali Ömer Toraman ile makamında görüştü ve şeref defterini imzaladı. Valilik ziyaretinin ardından Almus ilçesine geçen Bakan Selçuk, Aliyyül Murtaza Erkek Kuran kursunun açılışına katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN DİNİ İSTİSMARA UĞRAMASINI İSTEMİYORUZ”

Buradaki konuşmasında din kisvesi adı altında çocukların kandırılmasına izin vermek istemediklerini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bizler çocuklarımızın dini istismara da uğramasını istemiyoruz. Din kisvesi adı altında çocuklarımızın kandırılmasına da izin vermek istemiyoruz. Biliyoruz ki FETÖ Terör Örgütü yıllar boyunca bu ülkede dini kullanarak içimize sızıp gençlerimizi, anne-babalarını devletine, bayrağına ve milletine düşman yaptı. Hamdolsun milletimizin inancına, vatanına ve bayrağına olan bağlılıkları karşısında bunlar başarılı olamadılar. Bundan sonraki süreçte de bu tür hainler, bu tür teröristler asla başarılı olamayacaklar. Dini istismar ederek de başarılı olamayacaklar. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Kuran kurslarımız ve siz değerli öğretmenlerimiz özverili çalışmalarıyla bu tür istismarların da önüne geçmeye vesile olacaksınız. Çocuklarımız, gençlerimiz yaşanan eski dönemleri, yasakçı dönemleri de bilerek büyüyecekler. Camilerin kapatıldığı, ezanların susturulduğu, karanlık dönemleri de bilerek yetişmelerini istiyoruz biz” dedi.



“AHLAKLI BİR NESİL İSTİYORUZ”

Çocukluğunda yaz aylarında camilerdeki Kuran kurslarına kendisinin de gittiğini, ailesinden birçok kişinin de kurs hocası olarak çalıştığını anlatan Bakan Selçuk, “Diyanet İşleri Başkanlığımız bunu daha üst bir seviyeye taşıdı. Daha güzel, daha donanımlı Kuran kurslarında yapılıyor bu eğitimler. Burada dindar bir gençlik yetiştirecek ama biz sadece dindarlığı Kuran okumak veya ibadetlere devamlılık olarak algılamıyoruz. Daha doğrusu ibadeti biz sadece din olarak algılamıyoruz. Ahlâklı bir nesil istiyoruz, erdemli bir nesil istiyoruz. Aynı zamanda, bilim sahibi, ilim sahibi bir nesil istiyoruz. Bu gençlerin hem ilim anlamında, hem din anlamında, maddi manevi anlamda donanımlı olarak yetişmelerini istiyoruz” diye konuştu.