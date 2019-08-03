AK Partili isimden silahlı tehdit: ''Ben devletim!''

Mardin’in Mazdağı İlçe Beledisi’nde AK Partili meclis üyesi silahla toplantıyı basıp Mazdağı Belediyesi Eşbaşkanı Nalan Özaydın’ı tehdit etti.

Mazdağı Belediyesi Eşbaşkanı Eşbaşkanı Nalan Özaydın’ı silahı ile tehdit eden belediye meclis üyesi Hikmet Erdin, “Ben devletim, burayı başınıza yıkarım” dedi.

MA’nın haberine göre, AK Partili Hikmet Erdin, kayyum döneminde yapılan Sanayi Sitesi’nin neden açılmadığını sordu. HDP’li üyeler ise, söz konusu sitede 3 milyon TL’ye yakın yolsuzluk olduğunu ve müfettiş incelemelerinin ardından sitenin işlevselleştirileceği yanıtı verdi. Aldığı bu yanıt üzerine AK Partili üye Erdin, toplantıda gerginlik çıkardı.

Polislerin araya girerek silahını aldığı Erdin, Eşbaşkan Özaydın‘ın üzerine yürüdü. Yaşanan gerginlik polislerin müdahalesiyle sona erdi.

Dışarıya çıkarılan Erdin, bir süre bekledikten sonra Eşbaşkan Özaydın’ı, “Buranın bir de çıkışı var” diyerek tehdit etmeye devam etti. Bu anlar belediyenin güvenlik kameralarına da yansıdı.



