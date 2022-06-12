AK Partili isimden tepki çeken sözler: ''Memur maaşları bütçeye yük''

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerini, inceleme heyetlerinin inisiyatifine bırakacak düzenleme Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. AK Partili Uğur Aydemir, ''Memur maaşları da bütçeye yük'' diyerek tepki çekti.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzenleme öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “terör”, “keyfi suçlama” ve “doktorlara yeni ceza” tartışmaları eşliğinde kabul edildi.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Meslek odalarının ve muhalefetin yetersiz bulduğu kanun teklifinde, çalışanlara yapılacak ödemeler konusunda inceleme heyeti kurulması öngörüldü. İtirazlar eşliğinde kabul edilen düzenlemeye göre, her sağlık kuruluşunda, ek ödemelerle ilgili bir inceleme heyeti oluşturulacak. Heyet, çalışanların durumunu inceleyerek ek ödemeden kimin, hangi oranda yararlanacağına karar verecek. Objektif olmayan kriterlere göre sağlık çalışanlarının cezalandırılacağını bildiren muhalefet milletvekilleri, düzenlemeye karşı çıktı.

"HUKUKA AYKIRI"

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, “Kim karar verecek buna? Nasıl karar verecek? Bu yetkinin istismar edilmeyeceğinin garantisi ne? Biz biliyoruz ki geçmişte ve bugün hâlâ değişik sebeplerden dolayı işte ‘gözün üstünde kaşın var’ diye, disiplin cezası veriliyor. Bu hukuka aykırı” dedi. HDP’li Necdet İpekyüz ve İyi Parti’li Durmuş Yılmaz da düzenlemenin geri çekilmesini istedi. Muhalefetin itirazları, AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

Şehir hastanelerinin bütçeye yükü de komisyon gündemine geldi. Şehir hastanelerini inşa eden firmalara yapılan ödemelerin bütçeye yükü nedeniyle sağlık çalışanlarına yeterli yardımın yapılmadığını ifade eden muhalefet milletvekillerine karşı çıkan AK Partili Uğur Aydemir, “Memur maaşlarının da yükü var” dedi. Aydemir, tepki çeken yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“Şehir hastanelerinin tabii ki mutlaka bütçeye bir yükü var, her şeyin bütçeye bir yükü var. Memur maaşlarının var yani aklınıza ne geliyorsa devletin ödediği her şeyin bütçeye bir yükü var ama bu, yük getiriyor demek, devletin diğer işlemleri, diğer işleri yapmayacağı anlamına gelmiyor.”

UZMANLIK EĞİTİMİ UZATILACAK

Teklifin kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edilen haline göre, aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkanı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmeleri için verilen süre 1 Ocak 2029 tarihine kadar uzatılacak. Üniversite hastanelerinde görev yapan çalışanların sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlanacak. Sağlık alanı için beş bin kişilik yeni sözleşmeli çalışan kadrosu açılacak.