AK Partili isimler arasında kavga: Ahlaksız, terbiyesiz !

AK Parti'de muhalif isimlerle yaşanan kavga sertleşiyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yakın isimlerden Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, dün Twitter hesabından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada kullandığı "Bize Ömerler lazım. Bu Ömerleri bulduğumuzda, şuanki konumumuzdan daha ilerki bir konuma geleceğiz" ifadelerini eleştirdi.

Özdağ, tweetinde "AK Parti'nin bugün ki kadrolarının tek seçicisi Sn. Cumhurbaşkanı’dır. Eğer bu kadrolara bakarak Ömer’ler aranıyorsa önce bu kadrolara AK Parti'yi mahkum edenin muhasebe yapması gerekir. Yeliz gibi kişileri seçerek sonra da yeni Ömer arayışında olunduğunu ifade etmek inandırıcı değil. Kaldı ki mesele yeni Ömer’ler bulmaktan daha ağırdır: Mesele yeni isimler bulmaktan ziyade bu ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, bu hiçbir eleştiri kabul etmeyen, bu egosantrik politikalardan kurtulmaktır." ifadelerini kullandı.

TBMM'de 'Yeliz' isimli sahte hesaptan canlı yayın yaparken ön kamerayı açarak ifşa olan, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Özdağ'a bugün Twitter'dan zehir zemberek ifadelerle yanıt verdi. Çamlı tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

Partide ve mecliste Birlikte görev yaparken gereken mehabete uygun bir şekilde davrandım kendisine. Fakat, her karşılaşmamızda anlayamadığım bir şeyler de hissettim.

Şimdi anladım ki: kendileri gerçekten tenekedenmiş, CHP'deki bazı ahlaksızlar gibi ahlakı kolayca pazara çıkabilenlerdenmiş. Hiç işin esasına bakmaya luzum görmeden, insanların mazisini emeğini hakkını hukukunu bilmeden konuşabilecek kadar yevmiyelik bir canlıymış.

Yani kısaca terbiyesizmiş, ahkaksızmış, doğru bilgi olup olmaması kendisi için önemli değilmiş, basitmiş, ucuzmuş velhasıl Selçuk Özdağ'la aynı yolun yolcusu değilmişiz, iyi de olmuş,defolup gitmiş! Omuzlarımda oturup tepinmesine çok da fazla tahammül edemezdim herhalde.