AK Partili kadın milletvekilinden tepki çeken video paylaşım

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık "Malatya'dan Kemal Amca'ya mesaj var" ifadeleriyle akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın görüntülerini paylaştı. Paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık "Malatya'dan Kemal Amca'ya mesaj var" ifadeleriyle akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın görüntülerini paylaştı. Çalık'ın paylaştığı videoya sosyal medyada tepki yağarken "Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşı alet etmeniz hoş olmamış." denildi. Çalık'ın paylaşımı: Öznur Çalık'ın paylaşımına gelen tepkilerden bazıları: