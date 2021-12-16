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  4. AK Partili kadın vekilden ekonomik eleştirilere 5 cümlelik yanıt

AK Partili kadın vekilden ekonomik eleştirilere 5 cümlelik yanıt

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı TBMM'deki bütçe görüşmelerinde ekonomik krizle ilgili eleştirilere "Milletimizi bölemeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız." dedi.

2022 yılı Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına Konya Milletvekili Gülay Samancı konuştu.

Samancı krizle ilgili AK Parti'yi eleştirenlere yönelik yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

 "20 yıldır terörle mücadelede şu anda gelinen noktada terörün beli kırılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Devletimizin üniter yapısını hedef alan ekonomik terör de dahil tüm terör hareketlerine karşı tek bir cevabımız vardır. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı susturamayacaksınız. Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz. Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız “

Etiketler Gülay Samancı Milletimizi bölemeyeceksiniz Vatanımızı parçalayamayacaksınız Devletimizi yıkamayacaksınız Ezanlarımızı susturamayacaksınız başaramayacaksınız ak parti ekonomi
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