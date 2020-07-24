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  4. 24 Temmuz 2020 13:22

AK Partili kadınlar istifa etti

AK Parti Erciş Kadın Kolları üyeleri kadın kollarına yönelik psikolojik baskı, rencide edici ve aşağılayıcı tavırlarından dolayı istifa ettiklerini açıkladı.

AK Partili kadınlar istifa etti
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Van’ın Erciş ilçesinde AK Parti Kadın Kolları, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. 18 üyeden oluşan kadın kolları, İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve yönetim üyelerinin kendilerine yönelik psikolojik baskı uyguladığını ve buna daha fazla dayanamadıklarını anlattı.

 Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “AK Parti Erciş Kadın Kolları Yönetim kurulu üyeleri olarak, yeni atanan ilçe başkanımız Nedim Sağlam ve bilgi işleme bakan Yunus Şahin’in başkanımız Dürdane Şahin ve kadın kollarına yönelik psikolojik baskı, rencide edici ve aşağılayıcı tavırlarından dolayı kendi irademizle yönetim kurulu üyeleri olarak istifa kararı almış bulunmaktayız.” 

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