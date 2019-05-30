AK Partili kaynaklar ''Ekrem İmamoğlu önde'' dedi ! İşte puan farkı...

Uluslararası haber ajansı Reuters, AK Parti’nin yaptırdığı son ankette İmamoğlu’nun üç puan önde olduğunu bildirdi. Ajansın kaynağı ise AK Parti’li bir yetkili.

Reuters AK Parti kaynaklarına dayanarak 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul seçimleri için parti tarafından yaptırılan son ankette CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun üç puan önde çıktığını bildirdi.

Diken’in aktardığına göre uluslararası haber ajansına konuşan AK Partili bir yetkili, “İmamoğlu’nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama partimizin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın ağırlığını koymasıyla farkın lehimize dönme ihtimali var" dedi.

Aynı yetkilinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı üst düzey partililerin seçim için İstanbul’a ‘kamp‘ kurduğu ve sonucun Yıldırım lehine olması için kampanya yürüttüğünü söylediği de aktarıldı.

AK Parti’li yetkili, “Elbette zorlukları var. Kolay bir kampanya değil ama Yıldırım’ın kazanma şansı var” dedi.