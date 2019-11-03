AK Partili Kurtulmuş: ''Allah rızası için o kelimeyi kullanmayın''

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Erkmen Belediyesi’nin Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi’nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde gastronomi ifadesinin kaldırılması konusunda çok uğraştığını ama başaramadığını belirterek şunları söyledi:

“YEMEK SANATI DİYELİM”

Allah rızası için şu ‘gastronomi’ lafını da bir kaldırmamız lazım. Gastronomi, gastroenteroloji falan der gibi, milletin de çok anlamadığı ama böyle çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda

kullanılabilir ama onun Türkçedeki karşılığı ‘yemek sanatı’dır. Gastronominin o kuru lafının bir tarafına bakın, bir de ‘yemek sanatı’ dediğimiz bizim Türk mutfağının, Anadolu ve yöresel mutfakların özelliği yemeğin bir sanat haline dönüştürülmüş olmasıdır.”