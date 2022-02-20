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AK Partili Kurtulmuş: ''Türkiye dolar dilenen bir ülke asla olmayacak''

AK Partili Kurtulmuş: ''Türkiye dolar dilenen bir ülke asla olmayacak''

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin üretimle büyümeye devam edeceğini ve dışa bağımlığı olmayacağını belirterek ''Ele güne avuç açarak, Türkiye dışarıda dolar dilenen ülke asla bir daha olmayacaktır.'' dedi.

Kurtulmuş, Kilis'te sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya geldi.  Toplantıda iş insanlarına da çağrı yapan Kurtulmuş "İş adamlarımızın, çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmesi ve hakkını vermesi lazımdır. Beraber kalkınacaksak, büyük ülke olarak mücadele edeceksek, önce helal alın terinin hakkının, hukukunun korunması gerekiyor. Herkesin elindeki en iyi imkanı kullanarak, işçilerimizin, emekçilerimizin hakkını gözetmesi gerekir" diye konuştu. 

Kurtulmuş, Kilis'in Suriye'de yaşanan olaylara seyirci kalmadığını ve 'ensar şehir' unvanını hak ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kolay değil; 11 yıldır hemen karşı tarafta neredeyse her şeyimiz aynı olan, Suriye halkının önemli bir kısmını büyük bir zulüm içerisinde yaşamasına Kilis seyirci kalmamış, kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize burada ev sahipliği yapmış, ekmeğini, suyunu bölüşmüştür. Burada Kilisliler, Suriye'den gelen kardeşlerimize tam manasıyla ensar olmuştur. Hani şehirlere isim veriyoruz; Kilis'e de bir unvan verilecekse, adının 'ensar şehir' olması gerektiğini düşünüyorum." 

DHA

Etiketler ak parti dolar türkiye
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