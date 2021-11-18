AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündemdeki 50+1 tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Yüzde 50+ 1 kuraldır. Kıyamete kadar kurallar değişmeyecek diye bir şey yok" dedi.

Türk siyasetinde başlayan 50+1 tartışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'in "50+1 değişmelidir, üstesinden gelinmeyecek sorunlar yaratır" sözlerinin ardından alevlenen 50+1 tartışmalarıyla ilgili Ak Parti'nin en önemli isimlerinden olan Numan Kurtulmuş'tan da değerlendirme geldi. Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 50+1'in kural olduğunu ve kuralların değişebileceğini ifade etti.

"KURALLAR KIYAMETE KADAR SÜRECEK DİYE BİR ŞEY YOK"

Numan Kurtulmuş'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Bizim 50+1'den bir kuşkumuz yoktur. Seçim zaten 2023'te yapılacak. O seçimde neyin ne olduğunu tüm yurttaşlarımız görecektir. Bizim herhangi bir şekilde 50+1 endişemiz yoktur. Şu anda böyle bir gündem de yok. Ancak demokrasilerden bahsediyorsak, demokrasilerde 50+1 ya da başka bir kural, sistem. Bütün bunların kararının verileceği yer TBMM'dir. Demokrasi kurallar rejimidir. Kurallar bir kere konuldu ve kıyamete kadar devam edecek gibi görülmez."

"DEMOKRASİ İÇİNDE KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ OLUR"

"Demokrasi kural koyduğu gibi, kuralı da demokratik işleyiş biçimi içerisinde değiştirme yetisine de sahiptir. İşte öyle olduğu için Türkiye'nin 90 yıllık yönetim sistemi böyle güle oynaya Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne döndü. Kararı veren millettir. Kural koyma meselesidir bu, gündemimizde değil. Ancak bu anlamda kural değişikliği ortaya çıkarsa, kararı verecek millettir. Cumhurbaşkanımız yeri söylemiştir, kural değiştirme yetkisi Meclis'tedir. Biz şu anda 50+1 sistemine göre çalışıyoruz ve Cumhurbaşkanımızın 50+1'in üzerinde bir oyla seçimi alabileceğine ilişkin şüphemiz yoktur."