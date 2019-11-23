AK Partili Kurtulmuş'tan kabinede revizyon yanıtı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bir TV kanalının canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'Tercih onundur'

Kısa süre içinde bir kabine revizyonu olup olmadığı yönündeki soru üzerine Kurtulmuş, "Öncelikle yeni bir sistem değişikliğine gittik ve Cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz. Cumhurbaşkanlığı sistemi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yürütme organıdır, yani Cumhurbaşkanlığı kabinesidir artık. Yani parlamenter sistemin oluşturduğu bir hükümet sistemi değildir. Dolayısıyla 'kabine nasıl olacak, kimler olacak, kimler olmayacak, nasıl değişecek, ne zaman değişecek' bunun kararını verecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır, tercih onundur" yanıtını verdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Çünkü nihayetinde halktan seçimde gidip oy isteyen, oy alan Cumhurbaşkanıdır ve halkın karşısına daha etkin bir çalışma yöntemi olarak bu Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle çıkmıştır. Eğer aksayan, eksik, noksan yerler varsa gerek gördüğü zaman gerek gördüğü alanda değişiklikler yapar, müdahalesini yapar ama bu 'efendim falanca yazar böyle yazdı, falanca kuliste böyle bir hareketlilik oluşturuldu' diye kabine değişikliği olmaz. İhtiyaç varsa bu bir siyasetin doğası gereğidir. O işin başındaki kişi, nihayetinde tabiri caizse takımın kaptanı olan kişi, takımın yöneticisi olan kişi istediği pozisyon değişikliğine gider ama bunun için dışarıdan yapılacak telkinlerin, tavsiyelerin, kulislerin hiçbir kıymeti harbiyesi olmaz".





