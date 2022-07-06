AK Partili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bugün yaptırdığı Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti'li Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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