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AK Partili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

AK Partili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bugün yaptırdığı Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Etiketler ak parti koronavirüs
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