AK Partili Metiner'den AK Parti'ye ''çifte maaş'' uyarısı

AK Partili eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski danışmanı Mehmet Metiner, bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmesi gerektiğini belirterek, iktidara "siyasi kırıma dönüşebilir" uyarısı yaptı.

AK Partili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti döneminde zirve yapan çift maaşlı bürokratlar tartışmasına katıldı. Kamuoyunda rahatsızlık yaratan duruma tepki gösteren Metiner, "Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir" çağrısı yaptı.

Metiner'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Bürokraside çift maaş uygulamasına son verilmelidir. Makamın kendisi zaten payedir. Başka paylarla örselenmesine izin verilmemelidir. Bugünkü ekonomik koşullarda toplumun vicdanını rahatsız eden bu tür bir uygulama, siyasi kırıma dönüşebilir.