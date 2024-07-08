AK Partili Metiner'den bozkurt tartışmaları sonrası kafa karıştıran sözler

AK Partili Mehmet Metiner, bozkurt tartışmaları sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Metiner, ''O kafir ve müşrik atalarının değerlerini ve mitlerini kutsallaştırıcı bir inanca dönüştürmeye çalışıyorlar'' ifadelerini kullandı.

A Milli futbolcu Merih Demiral'a Avusturya maçında yaptığı sevinç işareti nedeniyle UEFA tarafından ceza verilmesi nedeniyle başlayan "bozkurt" tartışmaları devam ederken, eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu."Modern cahiliye insanları da en eski atalarının ayak izlerini takip ediyorlar. O kafir ve müşrik atalarının değerlerini ve mitlerini kutsallaştırıcı bir inanca dönüştürmeye çalışıyorlar" diyen Metiner, "Akidemizle bağdaşmayan tüm inanışlar, mitler benim kutsallarım arasında asla bulunamaz, tersine ayaklarımın altında olur, vesselam" ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cahiliye insanları Hz. Peygambere (s) itiraz ederlerken “atalarının dini”ne vurgu yaparlardı. “Biz atalarımızın izinden gideriz!” derlerdi. Oysa o ataları puta tapan müşriklerden ibaretti.

Şimdilerde modern cahiliye insanları da en eski atalarının ayak izlerini takip ediyorlar. O kafir ve müşrik atalarının değerlerini ve mitlerini kutsallaştırıcı bir inanca dönüştürmeye çalışıyorlar.

Akidemize cahiliye pisliğinin bulaşmasına zinhar izin vermemeliyiz."

Metiner, paylaşımına yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtta da "Akidemizle bağdaşmayan tüm inanışlar, mitler benim kutsallarım arasında asla bulunamaz, tersine ayaklarımın altında olur, vesselam" ifadelerini kullandı.